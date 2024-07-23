Фанаты мультсериала «Симпсоны» утверждают, что его авторы «предсказали» Камалу Харрис 23.07.2024, 11:17

Один из авторов отреагировал.

Сценарист мультсериала «Симпсоны» Эл Джин отреагировал на предположение, что ситком «предсказал» Камалу Харрис как вероятного кандидата от Демократической партии, пишет The Independent.

Многие считают, что «Симпсоны» предсказали потенциальное участие Харрис в президентской гонке, ведь в эпизоде 11 сезона под названием «Барт в будущее» его сестра Лиза становится президентом.

Фанаты заметили значительное сходство между нарядом политика и одеждой Лизы в эпизоде, в котором она носила жемчужные серьги, жемчужное ожерелье и фиолетовый пиджак.

На фоне этого на своей странице в соцсети X Джин поделился фотографиями Лизы и Харрис в одинаковом наряде.

«Предсказание Симпсонов, частью которого я горжусь», - отметил он в подписи к своему сообщению.

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