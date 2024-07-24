Крым в осаде 1 Егор Чечеринда, «Апостроф»

24.07.2024, 9:00

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Российские ПВО и авиация готовятся к бегству через Керченский мост.

Источники в украинской военной разведке сообщают о переброске сил ПВО, авиации и части личного состава «военно-космических сил» России в Крыму - вглубь полуострова. Чтобы те были ближе к Керченскому мосту.

Некоторые военные части вместе со своей техникой также выводятся с западного и северного побережья Крыма (Севастополь, Джанкой). Там они доступны для поражения Силами обороны Украины.

Первоочередно враг перебрасывает вглубь и на восточное побережье полуострова дефицитные системы ПВО. Таким образом, обнажая западное побережье Крыма от противовоздушной обороны. Покидая Севастополь, Евпаторию и другие крупные города без защиты.

ГУР МОУ получило информацию о попытках военно-политического командования оккупированного Крыма немедленно провести модернизацию военных аэродромов «Кировское» в районе мыса Феодосия (восточный Крым) и «Багерово» в районе Керчи. То есть – построить там закрытые ангары для боевой авиации.

Шансов реализовать такой замысел быстро у россиян мало. Это – сложный технологический процесс. Аэродром «Багерово» вообще находится в полузаброшенном состоянии. Впрочем, острая потребность в переоснащении этих аэропортов свидетельствует о растущей тревоге среди военно-политического командования России.

На фоне ряда эффективных ударов Украины по Крыму на протяжении 2024 года РФ стремится сохранить боевые самолеты и дефицитные системы противовоздушной обороны.

Это также – попытка создать «противовоздушный зонтик» над Крымским постом. И Кировское, и Багерово находятся на восточном побережье – в приближенности к мосту, остающемуся основной логистической магистралью, связывающей оккупационные подразделения с РФ. Фактически противник стягивает туда все доступные силы и средства для защиты этого объекта, покидая Евпаторию, Севастополь и другие крупные города в северо-западной части Крыма без прикрытия с неба.

Ситуация безопасности на полуострове для врага существенно обостряется. Но оккупационные власти России об угрозах для гражданского населения настойчиво молчат. Опасаясь паники и массового неорганизованного бегства рядовых граждан.

На популярные курорты Крыма свозят российских детей по бюджетным путевкам – в частности из Оренбургской и Белгородской областей. Предпочтение отдается детям участников так называемой «сво», детям с инвалидностью и выходцам из малообеспеченных семей.

Все это делается в то время, когда высокопоставленные российские чиновники и военнослужащие массово вывозят свои собственные семьи из Крыма.

Часть штабной структуры черноморского флота России также уже переброшена в Новороссийск.

О фактической осаде оккупированного полуострова уже публично говорят в Государственной Думе РФ. 23 июня «депутат» от Крыма Михаил Шеремет фактически признал, что Крым готов к блокаде: «Буданов, наверное, забыл, что Крым на протяжении более десяти последних лет пережил все виды блокад, которые существуют…», - «разгневался» оккупационный «народный избранник».

Другими словами сама российская власть и военное командование уже готовятся к длительной крымской осаде.

22 июля 2024 года в интервью «Громадське. Крым» официальный представитель ГУР МОУ Андрей Юсов рассказал, что из-за постоянной милитарной угрозы со стороны Украины сейчас из Крыма бегут не только чиновники-коллаборанты и их семьи, но и российские военные.

«Часть семей российских оккупационных чиновников, коллаборантов – тоже уехала из Крыма. Они не ждут ни одного курортного сезона, а пытаются спасти свою жизнь… Учитывая все средства, которые использует Украина – и наземные, и воздушные, и морские – мы сегодня можем говорить о том, что безопасных для оккупантов мест в Крыму нет», - сообщил представитель ГУР МОУ…

А как же теперь «хоть камни с неба», «дорогие» российские оккупанты?

Егор Чечеринда, «Апостроф»

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