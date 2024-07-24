Дугин предложил запретить в РФ все развлечения, кроме хороводов 6 24.07.2024, 11:47

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С особым рвением идеолог «русского мира» обрушился на КВН.

На фоне все большего «закручивания гаек» в РФ главный идеолог так называемого «русского мира» Александр Дугин предложил запретить в стране все современные развлечения.

Такой идеей он поделился у себя в Telegram-канале, сообщает nv.ua.

По словам Дугина, у россиян должен быть здоровый отдых, «а не это вот все».

«Надо разрешать только нравственно здоровые развлечения — прежде всего хороводы и путешествия по родному краю, а еще лучше паломничество по святым местам. Все остальное надо запретить», — написал апологет российского фашизма.

А больше всего Дугину не нравятся такие развлечения, как КВН, который он назвал «ядовитой матрицей вырождения».

«Сейчас зловещая природа этого тлетворного явления видна наглядно. Зеленский, Галкин и все остальное, включая сгоревших заживо людей в Махачкале», — объяснил Дугин.

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