Дугин предложил запретить в РФ все развлечения, кроме хороводов

Дугин предложил запретить в РФ все развлечения, кроме хороводов6
- 24.07.2024, 11:47
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С особым рвением идеолог «русского мира» обрушился на КВН.
На фоне все большего «закручивания гаек» в РФ главный идеолог так называемого «русского мира» Александр Дугин предложил запретить в стране все современные развлечения.
Такой идеей он поделился у себя в Telegram-канале, сообщает nv.ua.
По словам Дугина, у россиян должен быть здоровый отдых, «а не это вот все».
«Надо разрешать только нравственно здоровые развлечения — прежде всего хороводы и путешествия по родному краю, а еще лучше паломничество по святым местам. Все остальное надо запретить», — написал апологет российского фашизма.
А больше всего Дугину не нравятся такие развлечения, как КВН, который он назвал «ядовитой матрицей вырождения».
«Сейчас зловещая природа этого тлетворного явления видна наглядно. Зеленский, Галкин и все остальное, включая сгоревших заживо людей в Махачкале», — объяснил Дугин.