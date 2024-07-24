«Стянуть лапой намордник — нетрудное дело» 1 24.07.2024, 19:01

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В Гомеле соседский питбуль загрыз чихуахуа.

В Гомеле пес бойцовской породы прямо у подъезда загрыз соседскую чихуахуа. Владельцы обоих животных уладили дело в суде, однако вопросы остались. Например, должен ли проходить спецкурсы только хозяин потенциально опасной собаки или все члены его семьи, пишет портал «Правда Гомель».

История произошла месяц назад. Гомельчанка с чихуахуа Гучи вышла погулять, а возвращаясь домой, у подъезда они столкнулись с питбулем. Тот внезапно набросился на килограммовую собачку и загрыз ее.

— Собаку выгуливала моя теща. Все произошло прямо у нее на глазах. Они вместе с женой очень долго не могли отойти от случившегося. Мы все считали Гучи полноценным членом семьи, она прожила с нами 13 лет, — рассказал хозяин чихуахуа Владимир (все имена изменены).

По словам гомельчанина, американского питбультерьера неоднократно выгуливали без намордника. Его хозяину не раз говорили, что бойцовскую собаку боится весь подъезд. Тот вместе с членами семьи на все обращения отвечал, что пес не кусается.

Хозяева погибшей Гучи обратились в суд, чтобы привлечь соседа к административной ответственности за нарушение правил содержания животных. Поскольку владелец питбуля Юрий признал свою вину и раньше законы не нарушал, суд Советского района Гомеля ограничился предупреждением. Мужчина также извинился и выразил готовность возместить нанесенный ущерб.

Владимир и его жена Елена не стали требовать возмещения морального вреда. На первых порах сосед предлагал возместить потерю щенком питбультерьера, но супруги отказались. После суда стороны нашли договоренность.

Сам же владелец потенциально опасного пса рассказал, что держит собак всю свою сознательную жизнь. До питбуля у него была бельгийская овчарка, но никаких конфликтов ни с кем не возникало. Мужчина отметил, что всегда активно занимается питомцами, например, только на воспитание нынешнего любимца отдал кинологам более трех тысяч долларов.

По словам Юрия, в тот полдень намордник на его питомце был, но, скорее всего, висел у пса на шее. Стянуть его лапой с морды для собаки — нетрудное дело. В момент, когда питбуль выходил из подъезда, чихуахуа сидела у двери без хозяина, видимо, отбежала немного вперед. И, как только открылась дверь, Гучи сразу бросилась в подъезд.

— Мой питомец сам агрессию не проявляет, только реагирует на нее. А вот небольшие собаки зачастую чувствуют себя волкодавами или алабаями, — отметил Юрий. — Нельзя сказать, что питбуль набросился на чихуахуа и растерзал ее: она настолько миниатюрная, что ей хватило одного укуса. Мне очень жаль, что Гучи погибла, но я считаю это несчастным случаем.

Между тем Елена задается вопросом, как можно пренебрегать правилами безопасности, когда речь идет о такой опасной породе собак, как питбуль.

— Если сам Юрий проходил специальные курсы, чтобы получить право на владение потенциально опасной породой собаки, то обучены ли этому другие члены его семьи? — спрашивает она.

Что говорят профессионалы

Действительно, зарегистрировать собаку потенциально опасной породы нельзя без удостоверения о прохождении специальных курсов. Чтобы его получить, можно обратиться в «Спецкоммунтранс», кинологический центр или клуб.

— Судите сами: если семья приобретает автомобиль, права на вождение машины получают все члены автоматически, или только те, кто прошел обучение? Конечно же, второй вариант. С содержанием собак точно так же. Поэтому, если в семье живет питомец, и за ним ухаживают, выгуливают, воспитывают, например, трое — муж, жена и теща, то обучаться должен каждый из них, — рассказал начальник участка содержания животных «Спецкоммунтранса» Юрий Жидикин.

— Прежде чем заводить собаку, нужно оценить свои возможности. Сможете ли вы потянуть ветеринарное обслуживание, которое стоит немало, покупку качественного корма, сам налог. Прибавьте к этому обучение у инструктора, — отметил директор областного клуба спортивного и декоративного собаководства Алексей Хмылев. — Если клинически здоровая собака на кого-либо нападает, то виноват в этом однозначно человек. Заниматься с собакой нужно уже с двух месяцев. Это как воспитание ребенка: если он 15 лет рос и формировался без должного внимания, то потом изменить его очень трудно.

Первый заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома Анатолий Васильев напомнил, что в соответствии со статьей 16.30 КоАП за нарушение правил содержания домашних животных последует предупреждение или штраф в размере до 15 базовых величин (до 600 рублей). Если собака нанесла вред здоровью людей или их имуществу, грозит штраф от 10 до 30 базовых или административный арест.

В этом году только на Гомельщине к административной ответственности за нарушение правил содержания животных привлечено более 390 человек.

Кроме того, с 1 января 2025 года, согласно Закону «Об ответственном обращении с животными», по постановлению суда могут признать опасной абсолютно любую собаку. Например, если мопс укусил на прогулке пекинеса, хозяину придется пройти обучение в обязательном порядке.

С нового года также будет обновлен перечень пород собак, владельцам которых при регистрации необходимо проходить специальные курсы. А вместо «потенциально опасной породы» вводится понятие «собака, требующая особой ответственности хозяина». Теперь к ним будут относиться как чистокровные животные, так и гибриды, метисы крупных пород с ростом в холке более 70 сантиметров или отличающиеся особой агрессивностью.

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