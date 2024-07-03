Украинский офицер: Посмотрим, в каком бункере будет прятаться Лукашенко 2 3.07.2024, 14:52

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Киев ответит на провокации белорусского диктатора.

Лукашенко заявил , что на границу с Украиной теперь переброшены бойцы ССО, а в военкоматы якобы звонят тысячи добровольцев, которые просят их вооружить из-за ситуации на границе.

К чему все эти заявления? За комментарием сайт Charter97.org обратился к майору запаса Нацгвардии Украины, ветерану российско-украинской войны Алексею Гетьману:

— Не думаю, что про тысячи добровольцев это правда. Все эти заявления к тому, что Лукашенко уже полностью, как говорится, лег под Путина.

К сожалению, Беларусь независимая страна де-юре, а де-факто управляется из Москвы. Лукашенко всячески помогает Путину в его информационно-пропагандистской кампании.

Знаете, когда начинаются такие заявления, то значит, что что-то там не в порядке, какие-то проблемы. Мы о них пока не знаем, но точно выясним.

Подчеркну, что Украина не собирается нападать на Беларусь. Нам точно этого не нужно. У нас нет имперских амбиций, территориальных претензий к вашей стране.

Нападение же со стороны Беларуси — вполне возможный сценарий, потому что она союзник РФ, которая ведет войну против нас. Но шансов пройти ту линию оборону, которую мы построили на севере, практически нет.

Там мало мест, по которым может не только ехать техника, но и идти люди. Там много заболоченных мест, небольших речек. Места, где можно пройти, заминированы.

Детский сад, не знаю, на кого этот нарратив Лукашенко рассчитан.

— Издание Foreign Affairs писало , что в Кремле всерьез считают , что новый поход на Киев может увенчаться успехом. Может, заявления Лукашенко — это такой «прогрев» для реальных военных провокаций ?

— Повторюсь, провокации вполне возможны. Только это будут провокации российских войск под шевронами и флагами Беларуси. Путину было бы на руку, чтобы Беларусь была втянута в войну.

Но я бы не советовал Лукашенко идти на провокации, потому что мы будем наносить удары в ответ. Мы это имеем право делать для самообороны.

Посмотрю, в каком бункере он будет прятаться, когда мы будем наносить удары ракетами союзников. Шансов у него нет. Даже такой отморозок, как Лукашенко, это понимает. Его заявления — на уровне уличной шпаны. Неинтересно и несолидно.

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