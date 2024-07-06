Бойцы 205-го батальона ТРО уничтожили колонну военной техники россиян
- 6.07.2024, 11:17
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Слаженный механизм ликвидации оккупантов показали на видео.
Воины 205-го батальона Территориальной обороны Украины показали кадры уничтожения колонны военной техники российских оккупантов.
Соответствующее видео опубликовано на фейсбук-странице батальона, передает Цензор.НЕТ.
«Наши боевые подразделения активно уничтожают врага еще на подступах. Этот слаженный механизм действует как хищник, который вышел на охоту. Аэроразведка - его глаза и слух, мины - как острые когти которые не дают жертве уйти, а пехота, FPV и артиллерия - клыки, добивающие врага», - говорится в комментарии к видео.