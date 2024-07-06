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Бойцы 205-го батальона ТРО уничтожили колонну военной техники россиян

  • 6.07.2024, 11:17
  • 1,416
Бойцы 205-го батальона ТРО уничтожили колонну военной техники россиян

Слаженный механизм ликвидации оккупантов показали на видео.

Воины 205-го батальона Территориальной обороны Украины показали кадры уничтожения колонны военной техники российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано на фейсбук-странице батальона, передает Цензор.НЕТ.

«Наши боевые подразделения активно уничтожают врага еще на подступах. Этот слаженный механизм действует как хищник, который вышел на охоту. Аэроразведка - его глаза и слух, мины - как острые когти которые не дают жертве уйти, а пехота, FPV и артиллерия - клыки, добивающие врага», - говорится в комментарии к видео.

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