Лукашенко взялся хвалить скандальный политик-ксенофоб из Кении

Лукашенко взялся хвалить скандальный политик-ксенофоб из Кении2
- 9.07.2024, 13:42
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На родине его обвиняли в разжигании межэтнической розни.
В эфире БТ показали сенатора из Кении Ледама Олекина. Он принялся хвалить Лукашенко.
Пропагандисты умолчали факт, что у кенийского политика довольно скандальная репутация.
В Кении Олекина стал известен ксенофобскими заявлениями. Его арестовывали за разжигание межнациональной розни. В телевизионном интервью Олекина настаивал на возвращении земель некоторым общинам в регионах, обвиняя племя масаев в «оккупации».
Олекина заявлял, что он «говорил от имени своего народа, который на протяжении многих лет угнетали «привилегированные» кенийцы, а их земли захватывали «неприкасаемые» политики».
Впрочем, Лукашенко, который преклоняется перед политикой Адольфа Гитлера, явно не зазорно принимать комплименты от политиков-ксенофобов.