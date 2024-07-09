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Лукашенко взялся хвалить скандальный политик-ксенофоб из Кении

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  • 9.07.2024, 13:42
  • 1,988
Лукашенко взялся хвалить скандальный политик-ксенофоб из Кении
Ледама Олекина

На родине его обвиняли в разжигании межэтнической розни.

В эфире БТ показали сенатора из Кении Ледама Олекина. Он принялся хвалить Лукашенко.

Пропагандисты умолчали факт, что у кенийского политика довольно скандальная репутация.

В Кении Олекина стал известен ксенофобскими заявлениями. Его арестовывали за разжигание межнациональной розни. В телевизионном интервью Олекина настаивал на возвращении земель некоторым общинам в регионах, обвиняя племя масаев в «оккупации».

Олекина заявлял, что он «говорил от имени своего народа, который на протяжении многих лет угнетали «привилегированные» кенийцы, а их земли захватывали «неприкасаемые» политики».

Впрочем, Лукашенко, который преклоняется перед политикой Адольфа Гитлера, явно не зазорно принимать комплименты от политиков-ксенофобов.

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