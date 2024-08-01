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Трамп потерял $900 млн после начала кампании Камалы Харрис

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  • 1.08.2024, 23:07
Трамп потерял $900 млн после начала кампании Камалы Харрис

Стоимость его акций упала.

Стоимость акций бывшего президента Дональда Трампа в его соцсети Truth Social упали на 900 миллионов долларов после того, как вице-президент Камала Харрис фактически начала свою предвыборную кампанию 21 июля.

Об этом сообщает CNN.

Цена акций Trump Media & Technology Group – компании-владельца Truth Social – упала примерно на 23% с тех пор, как президент Джо Байден объявил об отказе идти на второй срок и поддержал избрание Харрис.

До падения стоимость мажоритарной доли Трампа в компании составляла чуть более 4 миллиардов долларов, сейчас же опустилась до 3,1 миллиарда долларов.

Стоимость акций дополнительно подорвала их распродажа в четверг, 1 августа, на фоне соцопросов, которые показали уменьшение шансов экс-президента США победить на выборах в ноябре 2024 года.

Это не единственная проблема Truth Social: в июне количество уникальных посетителей платформы упало на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По оценкам Bloomberg, состояние Трампа до падения стоимости акций составляло 5,9 миллиарда долларов.

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