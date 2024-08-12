СМИ указали на важную деталь операции ВСУ в Курской области 2 12.08.2024, 11:49

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Кажется, украинцы не собираются выходить из РФ.

Украинские силы укрепляют свои позиции в Курской области РФ. Это свидетельствует о том, что они не собираются уходить из региона, пишет Forbes в воскресенье, 11 августа.

Источники Forbes сообщили, что украинские и российские войска начали рыть окопы на позициях — экскаваторы заметили по обе стороны фронта в регионе РФ. Это означает, что «на столе находится стабилизация линии фронта и долгосрочная украинская оккупация части Курска». Такое развитие событий может сделать регион еще одним крупным фронтом в полномасштабной войне РФ против Украины.

«Как только враг возьмет в руки лопаты, через два дня взять лесные массивы будет так же сложно, как это было под Авдеевкой», — заявил российский военкор Александр Харченко, назвав украинские окопы в российском регионе «худшим из того, что может случиться».

Сейчас Силы обороны Украины не испытывают трудностей с боеприпасами, поэтому, чтобы оттолкнуть их назад, оккупантам придется захватывать по одному окопу за раз, говорится в материале. При этом Кремль еще может организовать мощную контратаку до того, как украинские силы укрепятся. Однако российские военные колонны, которые следуют на подкрепление в Курскую область, сталкиваются с атаками украинских разведывательных групп, БПЛА и артиллерией.

Украинцы уже разместили в российском регионе более 10 000 военнослужащих. В свою очередь северная группировка вооруженных сил России пытается переместить от 10 до 11 батальонов на линию фронта — это только 4000 военнослужащих.

При этом «на бумаге» регион контролируют 48 тысяч оккупантов, однако многие из них находятся под Волчанском в Харьковской области. Именно отвод российских сил от других направлений, возможно, является главной целью украинского наступления на Курск, подчеркивает Forbes.

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