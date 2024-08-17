В Минске судят главу избирательной комиссии 10 17.08.2024, 10:20

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Ему грозит от трех до десяти лет колонии.

65-летнего главу избирательной комиссии Валерия Радченко, который несколько раз был в избирательных комиссиях, судят за взятку по ч.2 ст.430 УК, пишет «Наша ніва». Суд над ним начался вчера. Ему грозит от трех до десяти лет колонии.

По информации ресурса, Радченко работал на предприятии «Макродор» с 90-х. Начинал инженером и дорос до заместителя директора по коммерческим вопросам. Это очень крупное предприятие, которое производит строительные материалы, специализируется на асфальтобетонных смесях.

Радченко был в избирательных комиссиях как минимум трижды: в 2018-м, 2019-м и 2020-м годах. В 2020-м он возглавлял комиссию №34 в минских Шабанах. Как отмечается в материале, выборы там были сфальсифицированы.

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