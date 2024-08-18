WSJ: Успешное наступление ВСУ в Курской области обеспечили три фактора 18.08.2024, 8:05

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Российские подразделения были ошеломлены.

Успешное наступление Вооруженных сил Украины в Курской области России обеспечили три фактора — строжайшая секретность, скорость вторжения и применение средств радиоэлектронной борьбы. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Подготовка к самой операции началась еще в начале лета, когда ВСУ с помощью БПЛА атаковали инфраструктуру в Курске, от электросетей до складов с боеприпасами и топливом, а также оборудованием для наблюдения. Кроме того, для поиска слабых мест в российской обороне и разведке проводились рейды через границу.

Еще за две недели до начала операции украинские дроны уничтожили российские системы наблюдения на пограничном посту на дороге в Курск.

Украина, как отмечается, готовилась к атаке, выводя солдат и технику из бригад по всей стране, и передислоцируя их в леса и села около границы. При этом данный план был окутан такой секретностью, что многие из тех, кто должен был принять участие в заходе на «ту сторону», не знали об этом, пока миссия практически не началась

Применение РЭБ

Когда рано утром украинские штурмовые группы перешли через границу, российские подразделения обнаружили, что их БПЛА и системы связи не работают.

Как пишет WSJ, подразделения радиоэлектронной борьбы ВСУ вошли на российскую территорию еще перед основными механизированными штурмовыми силами, чтобы заглушить российское оборудование и помешать войскам РФ определить украинские позиции или перехватить их сообщения. Это развертывание и создало «защитный кокон» вокруг наступающих украинских штурмовых сил.

Молниеносное наступление

Если в восточных и южных областях Украины западное военное оборудование становилось малопригодным на поле боя из-за плотных минных полей и атак дронами, то в Курской области штурмовые бригады, оснащенные американскими бронемашинами Stryker и немецкими Marder, мчались по российским дорогам, не встречая сопротивления. Всего за несколько часов штурмовики продвинулись на многие километры вглубь российской территории. За ними следовали бригады на танках и боевых машинах пехоты, зачищая территорию и захватывая пленных.

Сейчас Украина пытается занять как можно больше российских населенных пунктов и затруднить подкреплениям ВС РФ доступ, нанося удары по железнодорожным узлам и мостам.

При этом, как пишет WSJ, более чем за неделю продолжающего вторжения ВСУ, по подсчетам аналитиков, уже потеряли десятки единиц бронетехники. Человеческие потери неясны, однако военнослужащий 44-й бригады, с которым общались журналисты издания сказал, что они намного ниже, чем при контрнаступлении 2023 года.

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