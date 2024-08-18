Трагически погибла белорусская актриса Екатерина Васильева 18.08.2024, 22:36

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Ей было 37 лет.

Актриса Екатерина Васильева, родившаяся в Гомеле, трагически погибла в возрасте 37 лет в результате несчастного случая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил российский Малый театр, где она работала.

Екатерина Васильева родилась в 1987 году в Гомеле. В 2011-м окончила курс Юрия и Ольги Соломиных в российском Щепкинском училище и была принята в труппу театра. На его сцене сыграла 15 ролей, среди которых Софья в «Горе от ума», Марина во «Власти тьмы», Софья в «Недоросле», Мирониха в «Последнем сроке» и др.

Васильева снималась в кино и сериалах. Среди ее работ — «Бесприданница», «След», «Преступление страсти», «Выжить после», «Особый случай», «Жизнь после жизни».

В социальных сетях появилась версия, что несчастный случай произошел в московском метро. Как раз в день гибели Васильевой женщина упала с платформы на одной из станций и попала под прибывающий поезд. Пострадавшая получила тяжелые травмы, скорая помощь доставила ее в больницу, где она умерла.

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