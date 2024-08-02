Лига конференций: «Неман» — «Клуж»: какая боль, какая боль... 2.08.2024, 5:00

Гродненский клуб пропустил пять мячей от румынского «Клужа».

Гродненский «Неман» в Дьере разгромно уступил румынскому «Клужу» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций — 0:5.

Хорватский полузащитник Карло Мухар забил первый мяч на 17-й минуте, на 40-й румынский форвард Даниэл Бырлиджа удвоил преимущество номинальных гостей, а на 57-й оформил дубль.

На 59-й минуте хавбек из Косова Меритон Кореница забил четвертый мяч в ворота команды Игоря Ковалевича, а на 93-й французский форвард Бени Нкололо поставил точку.

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