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Axios: США готовятся к нападению Ирана на Израиль

  • 2.08.2024, 8:20
Axios: США готовятся к нападению Ирана на Израиль

Подготовка включает задействование американских войск в Персидском заливе, Восточном Средиземноморье и Красном море.

Администрация президента США Джо Байдена убеждена, что Иран собирается напасть на Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в начале этой недели.

Об этом сообщает агентство Axios.

По словам двух американских чиновников, иранцам и их доверенным лицам может понадобиться несколько дней на координацию и подготовку нападения на Израиль.

Чиновники ожидают, что обратный ответ будет аналогичным атаке на Израиль 13 апреля, но вероятно более масштабным. К атаке может также присоединиться ливанское исламское движение «Хезболла».

Администрация Байдена обеспокоена тем, что в рамках нынешней атаки будет сложнее мобилизовать аналогичную международную и региональную коалицию стран, защитившую Израиль от предыдущей иранской атаки, поскольку убийство Хании «вызвало резкие антиизраильские настроения» во всем регионе.

Другой американский чиновник заявил, что Пентагон и Центральное командование США проводят подготовку, аналогичную той, которую проводили накануне апрельской атаки.

По словам чиновника, подготовка включает задействование американских войск в Персидском заливе, Восточном Средиземноморье и Красном море.

«Мы ожидаем несколько тяжелых дней», - сказал чиновник.

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