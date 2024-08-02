Axios: США готовятся к нападению Ирана на Израиль
- 2.08.2024, 8:20
Подготовка включает задействование американских войск в Персидском заливе, Восточном Средиземноморье и Красном море.
Администрация президента США Джо Байдена убеждена, что Иран собирается напасть на Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в начале этой недели.
Об этом сообщает агентство Axios.
По словам двух американских чиновников, иранцам и их доверенным лицам может понадобиться несколько дней на координацию и подготовку нападения на Израиль.
Чиновники ожидают, что обратный ответ будет аналогичным атаке на Израиль 13 апреля, но вероятно более масштабным. К атаке может также присоединиться ливанское исламское движение «Хезболла».
Администрация Байдена обеспокоена тем, что в рамках нынешней атаки будет сложнее мобилизовать аналогичную международную и региональную коалицию стран, защитившую Израиль от предыдущей иранской атаки, поскольку убийство Хании «вызвало резкие антиизраильские настроения» во всем регионе.
Другой американский чиновник заявил, что Пентагон и Центральное командование США проводят подготовку, аналогичную той, которую проводили накануне апрельской атаки.
По словам чиновника, подготовка включает задействование американских войск в Персидском заливе, Восточном Средиземноморье и Красном море.
«Мы ожидаем несколько тяжелых дней», - сказал чиновник.