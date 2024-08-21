Foreign Policy: Разрушены три мифа Кремля 1 21.08.2024, 8:25

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Путин хранит молчание.

Один из главных мифов, разрушенный операцией ВСУ в Курской области, «угроза со стороны Украины» для россиян. Как только ВСУ прорвали границу, в РФ не замечено ни одно новое добровольческое формирование, ни очереди в военкоматы.

Более того, в СМИ не было никакого общественного резонанса, а в Минобороны РФ только начали обещать солидные бонусы, если мужчина подпишет контракт, информирует издание Foreign Policy.

Ни один пропагандистский канал не сумел «сплотить россиян» на фоне прорыва границы. Даже Кремль пока не решился проводить новую мобилизацию.

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков даже не соизволил отменить свой отпуск из-за событий на Курщине. Наоборот, сейчас российская общественность в лице матерей призывает Путина срочно отозвать с Курщины солдат-срочников, а не бросать их в бой против ВСУ,

Второй миф — Путин сильный лидер, который не даст в обиду свою страну. Однако глава Кремля так и не смог защитить жителей приграничных районов.

Третий миф — прорыв на Курщине должен был повлечь эскалацию войны. Но на деле Москва отмолчалась по этому поводу и даже отказалась обращаться за помощью к ОДКБ.

Сейчас все угрозы Путина оказались всего лишь угрозами. Киев перешагнул очередную «красную линию», а Путин продолжает хранить молчание.

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