Россия вступила в эпоху хаоса Телеграм-канал «Запретное мнение»

23.08.2024, 14:54

Но убедила население, что все идет по плану.

В порту «Кавказ» Краснодарского края был очень буднично затоплен паром с цистернами горючего.

Даже год назад это стало бы если не главной новостью недели, то событием, которое активно обсуждалось бы. Сегодня же — бытовуха.

Да что там этот паром, вся Курская область фронтовой зоной стала, а боевые беспилотники летают по территории РФ чаще, чем птицы.

А в остальном, прекрасная маркиза

Адам Кадыров вкусно ест и метко стреляет в тире!

Путинская РФ вступила в эпоху хаоса, но силами пропагандистов убедила население, что все идет по плану.

Просто план разрабатывался величавшим многоходовочником всех времен и народов, поэтому он настолько витиеват, что сам создатель не ведает, чем все это завершится.

Как недавно сказал один «эксперт» с федерального телеканала: «в Отечественную войну 1812 года мы вообще Москву сожгли, а тут всего лишь Курская область!»

Действительно, есть куда стремиться. Нет таких глубин, до которых Россия не опустится под руководством Светлейшего!

Главное — уберечь Адама вместе со всеми его многочисленными наградами, остальное — переживем. Дело наживное.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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