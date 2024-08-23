Россия вступила в эпоху хаоса
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 23.08.2024, 14:54
Но убедила население, что все идет по плану.
В порту «Кавказ» Краснодарского края был очень буднично затоплен паром с цистернами горючего.
Даже год назад это стало бы если не главной новостью недели, то событием, которое активно обсуждалось бы. Сегодня же — бытовуха.
Да что там этот паром, вся Курская область фронтовой зоной стала, а боевые беспилотники летают по территории РФ чаще, чем птицы.
А в остальном, прекрасная маркиза
Адам Кадыров вкусно ест и метко стреляет в тире!
Путинская РФ вступила в эпоху хаоса, но силами пропагандистов убедила население, что все идет по плану.
Просто план разрабатывался величавшим многоходовочником всех времен и народов, поэтому он настолько витиеват, что сам создатель не ведает, чем все это завершится.
Как недавно сказал один «эксперт» с федерального телеканала: «в Отечественную войну 1812 года мы вообще Москву сожгли, а тут всего лишь Курская область!»
Действительно, есть куда стремиться. Нет таких глубин, до которых Россия не опустится под руководством Светлейшего!
Главное — уберечь Адама вместе со всеми его многочисленными наградами, остальное — переживем. Дело наживное.
Телеграм-канал «Запретное мнение»