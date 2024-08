«Невозможно определить, пойдет ли Лукашенко на этот шаг»

Аналитик рассказал, стоит ли Украине волноваться из-за переброски белорусских войск на границу.

Авторитетный польский аналитик Конрад Музыка прокомментировал переброску белорусских войск на границу с Украиной.

«Наша долгосрочная оценка заключается в том, что Вооруженные cилы Беларуси в первую очередь функционируют как мобилизационные. Это означает, что для проведения наступательных операций им потребуется значительное увеличение численности личного состава путем мобилизации», —пишет аналитик и отмечает, что даже в этом случае белорусские войска «оснащены главным образом постсоветским вооружением, которое прошло минимальную модернизацию, что делает их слабо подготовленными к современным требованиям на поле боя».

Кроме того, продолжает Музыка, Украина сильно укрепила и заминировала многие районы вдоль своей границы с Беларусью. Это означает, что для успешной атаки со стороны Беларуси потребуется огромное количество сил и ресурсов. Такие меры делают любую попытку наступления чрезвычайно сложной и требуют значительных усилий. В настоящее время у Минска нет возможности собрать такие силы.

