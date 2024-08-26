«Невозможно определить, пойдет ли Лукашенко на этот шаг» 4 26.08.2024, 10:14

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Аналитик рассказал, стоит ли Украине волноваться из-за переброски белорусских войск на границу.

Авторитетный польский аналитик Конрад Музыка прокомментировал переброску белорусских войск на границу с Украиной.

«Наша долгосрочная оценка заключается в том, что Вооруженные cилы Беларуси в первую очередь функционируют как мобилизационные. Это означает, что для проведения наступательных операций им потребуется значительное увеличение численности личного состава путем мобилизации», —пишет аналитик и отмечает, что даже в этом случае белорусские войска «оснащены главным образом постсоветским вооружением, которое прошло минимальную модернизацию, что делает их слабо подготовленными к современным требованиям на поле боя».

Кроме того, продолжает Музыка, Украина сильно укрепила и заминировала многие районы вдоль своей границы с Беларусью. Это означает, что для успешной атаки со стороны Беларуси потребуется огромное количество сил и ресурсов. Такие меры делают любую попытку наступления чрезвычайно сложной и требуют значительных усилий. В настоящее время у Минска нет возможности собрать такие силы.

Here’s a brief overview of the situation. A few weeks ago, Belarusian forces began conducting various exercises that we believe are preparations for a large-scale bilateral drill involving one operational command against another. Although this concept isn’t new (the Russians… https://t.co/Yyd21TWpO5 pic.twitter.com/3qSTxaZqwh — Konrad Muzyka - Rochan Consulting (@konrad_muzyka) August 25, 2024

Аналитик отмечает, что понимает обеспокоенность Украины возможным «ограниченным вторжением в сочетании с оккупацией небольшой территории», которое может заставить перебросить войска из других регионов для защиты этих участков.

«Хотя вероятность такого сценария остается низкой, его нельзя полностью исключить. Определить, действительно ли Лукашенко сделает этот шаг, невозможно на основе открытых источников. Однако то, что мы знаем, так это то, что нынешние силы слишком малы, чтобы соответствовать доктринальным требованиям для наступательных операций», — подчеркивает Музыка.

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