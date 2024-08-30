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Зеленский уволил командующего авиацией ВСУ

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  • 30.08.2024, 20:35
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Зеленский уволил командующего авиацией ВСУ

На днях ВСУ лишились первого американского истребителя F-16.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, указ опубликован на сайте главы государства.

В понедельник, 26 августа, украинская армия потеряла первый американский истребитель F-16. Источник The Wall Street Journal рассказал, что F-16 не был сбит, а крушение произошло, вероятно, из-за ошибки пилота.

С истребителем была потеряна связь, после чего выяснилось, что самолет разбился, сообщил Генштаб ВСУ.

В день крушения истребителя Россия нанесла по Украине массированный удар. Зеленский затем рассказал, что F-16 были применены, чтобы сбивать российские ракеты.

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