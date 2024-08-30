Генштаб Украины назвал нового командующего авиацией 30.08.2024, 21:03

Александр Сырский назначил и.о. командующего Воздушными силами Анатолия Кривоножко.

Исполнять обязанности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины после ухода в отставку Николая Олещука будет генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, сообщил украинский Генштаб.

Кривоножко до настоящего момента возглавлял воздушное командование «Центр».

Ранее в пятницу стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего авиацией Вооруженных сил Украины.

В понедельник, 26 августа, украинская армия потеряла первый американский истребитель F-16.

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