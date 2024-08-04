Военный аналитик: На ряде направлений россияне не могут выполнить даже задачи тактического уровня
- 4.08.2024, 22:37
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Названы причины.
Потери российских оккупантов в личном составе не снижаются, поскольку основной тактикой армии РФ в войне против Украины остаются «мясные штурмы». Такое мнение высказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев 4 августа в эфире телеканала FREEДОМ.
«Только на Харьковском направлении вследствие многочисленных потерь среди личного состава оккупанты вынуждены передислоцировать подразделения с оккупированных территорий Луганской области. А это свидетельствует о чем? О существенных потерях в личном составе, о невозможности выполнения даже тактического уровня задач. Аналогичная ситуация — на Краматорском направлении, где оккупанты несут колоссальные потери. Они вынуждены это признать. Та же ситуация — и на Кураховском направлении, где подразделения оккупационных армий, в частности пятой бригады, выводятся на доукомплектование вследствие массовых потерь из-за активных действий Вооруженных сил Украины», — прокомментировал Снегирев.
По его мнению, на сегодня нет никаких предпосылок к уменьшению потерь армии РФ, которая, пользуясь преимуществом в личном составе, не собирается отказываться от «мясных штурмов».