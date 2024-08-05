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СМИ: Израиль может совершить превентивные действия относительно Ирана

  • 5.08.2024, 10:58
  • 2,698
СМИ: Израиль может совершить превентивные действия относительно Ирана

Не дожидаясь атаки.

Ожидая атаки Ирана в ответ на убийство лидера политбюро ХАМАСа Исмаила Хании, Израиль рассматривает возможность превентивных действий, пишет Times of Israel.

Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у военных еще нет «окончательной картины» того, какой будет новая атака Ирана. Впрочем, Иерусалим может нанести превентивный удар, в частности в Ливане и «в других местах, где это будет необходимо».

Wall Street Journal пишет, что в Тегеране отвергли призывы США сдержать себя от новой атаки на Израиль после гибели Гании. Как сообщили источники издания, иранские чиновники заявили, что им безразлично, приведет эта атака к новой войне или нет.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал своим коллегам из «Большой семерки», что новая атака Ирана совместно с ливанской исламистской группировкой «Хезболла» может начаться уже в понедельник, 5 августа.

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