«Ситуация может стать совсем неконтролируемой»2
- 9.08.2024, 22:33
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Политолог о последствиях Курской операции для Кремля.
Пропагандистское телевидение РФ сделало огромную ошибку, когда начало рассказывать о событиях в Курской области в первый же день «прорыва» границы. Россияне надеялись, что все кончится за несколько часов.
Однако ситуация вышла из-под контроля, и может вообще стать неконтролируемой. Об этом «24 Каналу» рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что какая-то часть россиян уже сделала определенные выводы, и они не очень благоприятны для Путина.
Политолог отметил, что в Кремле ожидали общественной мобилизации. Однако все сработало в противоположном направлении. Оказалось, что россияне не собираются сражаться и им нравилась война, когда она была на территории Украины. Количество таких недовольных будет только расти.
Вопрос в том, насколько центральная власть сможет утихомирить эти вещи. Пока все остается на уровне заявлений. Рейтерович считает, что беспорядок может продолжиться. Возможно, даже будут какие-то попытки протестных акций, чтобы донести позицию людей, которые убегают и не знают, что происходит. Сейчас это не сильно ударит по путинскому режиму. Все будет зависеть от развития событий и конечного результата.
«Может быть такое, что в один момент ситуация станет абсолютно неконтролируемой и вся система очень-очень быстро рухнет. Как, например, было с Советским Союзом. Никто не думал, что такое произойдет, но потом все буквально за несколько дней закончилось, к тому же катастрофически», – резюмировал Игорь Рейтерович.