Зачем постпред Украины в Совбезе ООН намекает на смерть Лаврова 5 1.09.2024, 11:24

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Сергей Кислица

Интригующее заявление Сергея Кислицы.

Постоянный представитель Украины при Совете безопасности ООН Сергей Кислица на своей странице в соцсети X намекнул на смерть главы МИД РФ Сергея Лаврова:

«Для некоторых российских военных преступников умереть в своей постели в элитном пригородном районе может показаться самым простым выходом. Даже если они пропустят скамью подсудимых, они пойдут прямо в ад, чтобы гореть там вечно, минуя чистилище… Некоторые говорят, что он уже склеил ласты, но все же, по иронии судьбы, я бы хотел, чтобы он был жив, чтобы увидеть его на скамье подсудимых…»

Украинский политолог Игорь Рейтерович в эфире Radio NV

— Я не думаю, что это экстравагантные [заявления]. Здесь надо понимать, что у дипломатов, особенно тех, которые работают в Организации объединенных наций, работа предполагает максимальную публичность и необходимость привлекать внимание к тому, что там происходит. Поскольку для нас это определенная площадка донесения информации о российско-украинской войне, в частности донесения информации о российских военных преступлениях, российских военных преступниках, то подобные тексты играют очень важную роль. И на них обращают внимание, и они напоминают миру, что на самом деле происходит в Украине после начала широкомасштабного вторжения России.

Тем более, что наш представитель умеет добавить немножко интриги. У него очень меткие формулировки. И он таким образом напоминает о многих важных вещах, о которых мы иногда забываем. Особенно, что самое главное, об этом забывают разные другие страны, потому что они там недавно имели сомнительное удовольствие слушать, например, того же Лаврова или представителей России, которые рассказывают абсолютную чушь, переставляют все с ног на голову и занимаются откровенной дезинформацией.

То есть это вещи, которые, действительно, имеют под собой определенные основания. Возможно какая-то информация, которая уже известна в дипломатических кругах, но еще пока не вышла наружу. Это, конечно, заставит многих задуматься, поискать что-то об этой «печальной лошадке» (так называют Лаврова – Ред.) и, кстати, увидеть всю эту ложь, которую он говорил.

Также нам не надо забывать об одной очень важной вещи. Российская так называемая политическая элита, которая ответственна за организацию и ведение войны, она преимущественно состоит из очень уж пожилых людей. То, что там некоторые из них более-менее нормально выглядят, — это чудеса современной медицины. Но это пожилые люди, действительно, и с ними в любой момент может случиться, что угодно, какие-то естественные вещи.

И здесь сложно не согласиться с господином Кислицей, что для них это, конечно, самый простой вариант — избежать будущего наказания, умереть где-то в своей постели, возможно, даже в окружении своих жен, детей, любовниц, потому что они ведут достаточно богемный образ жизни.

Посмотрим, подождем. Я думаю, что если что-то такое имело место, оно рано или поздно выйдет наружу, об этом начнут писать, в том числе российские СМИ.

Но я тут согласен в том, что хотелось бы, конечно, этих людей прежде всего увидеть на скамье подсудимых; а если уж они дойдут до своего естественного какого-то конца, чтобы это происходило не в красивых домах, купленных за награбленные и кровавые, по сути, деньги, а в тюрьмах, где они будут доживать свой век.

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