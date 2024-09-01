Российский 19-летний штурмовик рассказал неприятную правду о своем командовании 2 1.09.2024, 21:15

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Оккупанта поразил поступок командира.

Российский штурмовик Александр Гончаров, - единственный из своего подразделения остался живым и сдался в плен. Украинские воины из 13-й бригады Нацгвардии «Хартия» отбили массированную атаку российских войск возле села Липцы под Харьковом. Именно во время одного из штурмов и был взят в плен этот доброволец-контрактник, которого бросили на произвол судьбы его товарищи.

«Командир по рации нам сказал: кто будет откатываться назад, тот будет обнулен своими же», - рассказал пленный.

Как сообщает Цензор.НЕТ, нацгвардейцы сбросили оккупанту воду и записку с инструкциями, а дрон направил его к нашим военным. Бойцы «Хартии» поделились с пленным едой и водой, оказали медицинскую помощь. Теперь он находится в специальном лагере для военнопленных и ожидает обмена на украинского военного.

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