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Путин показал слабость

  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 10.09.2024, 10:45
  • 2,572
Путин показал слабость
Фото: Getty Images

Российское руководство перестали хвалить даже «эксперты» Соловьева.

Постоянный участник ток-шоу Соловьева пропагандист Яков Кедми переобулся и теперь больше не хвалит российское руководство, а насмехается над Путиным и прямо говорит о том, что Кремль полностью провалил вторжение в Украину.

Кедми был отлучен от российского ТВ за чрезмерное вольнодумство и теперь окончательно перестал стесняться в выражениях. По его словам, постоянное выпрашивание переговоров Путиным - это признак слабости. И на переговоры с РФ никто не идет, потому что понимают что Россия безнадежно увязла в конфликте и не способна победить.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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