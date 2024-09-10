Путин показал слабость
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 10.09.2024, 10:45
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Российское руководство перестали хвалить даже «эксперты» Соловьева.
Постоянный участник ток-шоу Соловьева пропагандист Яков Кедми переобулся и теперь больше не хвалит российское руководство, а насмехается над Путиным и прямо говорит о том, что Кремль полностью провалил вторжение в Украину.
Кедми был отлучен от российского ТВ за чрезмерное вольнодумство и теперь окончательно перестал стесняться в выражениях. По его словам, постоянное выпрашивание переговоров Путиным - это признак слабости. И на переговоры с РФ никто не идет, потому что понимают что Россия безнадежно увязла в конфликте и не способна победить.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»