Блеф Путина не работает 2 Павел Бондаренко

13.09.2024, 20:16

Если в Москве такая истерика по поставке Украине десятка F-16, то что она будет делать с тысячей истребителей?

Взгляните новость: Путин угрожает НАТО войной за разрешение Украине бить по РФ с помощью западного оружия.

Здесь вопрос: у деда старческая деменция или он блефует. По первому варианту – это к людям в белых халатах. Вариант второй. Этот блеф сработал бы года три назад. Когда все были очарованы раскрученной накачанной деньгами московской пропагандой дутым могуществом страны 404.

Сейчас, когда весь мир видит то, как украинцы, имея 2-3% от оружия НАТО (причем не самого современного) умножают на ноль «вторую армию мира2, это выглядит смешно. Если в Москве такая истерика по поставке Украине десятка F-16, то что она будет делать с тысячей F-16, а потом еще и с тысячей F-35 не считая другого добра? И это только от США, не считая других союзников по НАТО.

Дед может сколько угодно надувать щеки, но всем давно понятно: никто его уже не боится. А если боятся – то это к мечтам деда.

Тайна вопроса почему на Западе не хотят быстрого лавинного обвала страны 404 заключается не в военном плане, а экономическом и политическом. Никому не нужно столкнуться с крахом такого огромного государства, которое, безусловно, повлияет на весь мир. И никому не улыбается получить новые миллионы беженцев, озверевших от кремлевской пропаганды.

Поэтому демонтаж РФ будет происходить постепенно и не один год. Даже, может быть, и не десяток. Но результат будет тот самый…

Павел Бондаренко, «Фейсбук»

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