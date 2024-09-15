Поляки Пенсильвании могут определить, кто станет президентом США 1 15.09.2024, 11:50

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Как так получилось?

Победа в Пенсильвании практически гарантирует кандидату победу в США в целом. Как показывают результаты, разрыв между кандидатами в этом штате составляет около 1%. А этнических поляков с правом голоса — 6%, и они не имеют симпатии к конкретной партии.

На интересный эпизод, который случился во время дебатов Харрис и Трампа и может повлиять на результаты выборов, обратил внимание политический аналитик Иван Преображенский.

Ведя речь о войне в Украине, Камала Харрис заметила, что следующей целью Путина может стать Польша. И напомнила, что 800 тысяч жителей Пенсильвании — этнические поляки.

Нет никаких сомнений, что это замечание было заранее подготовлено штабом претендентки. Но почему такое внимание к полякам Пенсильвании?

В большинстве штатов победа демократов или республиканцев предрешена. Борьба идет прежде всего за те штаты, которые колеблются. И именно Пенсильванию эксперты называют самой важной. Считается, что выигрыш в этом штате почти на 100% гарантирует победу и в целом в стране.

Согласно модели прогнозирования выборов политического аналитика Нейта Сильвера, Пенсильвания имеет 35% вероятности повлиять на результаты выборов, что значительно больше, чем у любого другого из колеблющихся штатов. Если Харрис победит в Пенсильвании, у нее будет 91% шансов на победу на выборах, тогда как у Трампа — аж 96%. Поэтому и Трамп, и Харрис ведут в этом штате самые активные кампании.

Население Пенсильвании — 13 миллионов человек. Из них этнические поляки составляют 800 тысяч, или 6%. В отличие от других групп населения, они активнее ходят на выборы. Среди участников голосования их каждый десятый.

Аналитики обращают внимание, что в 2016 и 2020 годах разница в поданных голосах за кандидатов в целом по стране была очень маленькая. Так, Трамп в 2016-м выиграл с отрывом всего 0,7%, а Байден в 2020-м — в 1,1%. Поэтому 10% голосов поляков Пенсильвании могут легко изменить результат.

Особенность ситуации в том, что этнические поляки не являются явными сторонниками одной партии. В прошлом они голосовали как за демократов (Кеннеди, Клинтона, Обаму), так и за республиканцев (Никсона, Рейгана, Буша-старшего и Буша-младшего).

Их выбор часто зависит от того, кого они сочтут более близким себе и Польше. Например, за Кеннеди они голосовали, так как он был католиком. Рейгана и Буша-старшего поляки поддержали за борьбу с СССР, а Клинтона — за вступление Польши в НАТО.

Автор замечает, что за Рейгана, который был президентом два срока, этнические поляки проголосовали только на вторых выборах, в 1984 году. Это произошло после того, как они убедились, что Рейган действительно борется с Советским Союзом — страной, которая в 1981 году ввела в Польше военное положение.

Непонятно, почему в 2016 году симпатии поляков были на стороне Трампа, ведь он критиковал НАТО и хвалил Путина. Возможно, они посчитали, что это он делает только для пиара. Жизнь показала, что Трамп был искренен. В результате в 2020-м эти избиратели отдали свои голоса Байдену.

Автор замечает, что для этнических поляков, как и для всех избирателей, главными проблемами являются экономика и цены. Однако опросы показывают, что в колеблющихся штатах уровень доверия к обоим кандидатам выровняется.

Поэтому решающим может стать какой-то вторичный фактор. Им и может стать озабоченность этнических поляков безопасностью Польши. Угрозу со стороны России они совсем не воспринимают как шутку и поддерживают Украину активнее, чем средний американец.

Поэтому упоминание поляков в выступлении Харрис было отнюдь не случайным. Аналитик считает, что ее штаб и впредь будет обращаться к этой аудитории. В итоге, при точном расчете, Харрис может получить дополнительно десятки тысяч голосов в Пенсильвании, где разрыв между победителем и проигравшим обычно как раз такими цифрами и измеряется.

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