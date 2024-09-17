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В России заявили о готовности к ядерным испытаниям

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  • 17.09.2024, 11:17
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В России заявили о готовности к ядерным испытаниям

Первым со времен СССР.

Россия в любой момент готова приступить к ядерным испытаниям на полигоне Новая Земля, заявил его начальник Андрей Синицын в интервью «Российской газете».

«Полигон готов к возобновлению полномасштабной испытательной деятельности. Готов в полном объеме. Готова лабораторно-испытательная база. Готов персонал. Если поступит команда, мы в любой момент начнем испытания», — сказал он.

По его словам, на полигоне проходят регулярные тренировки по отражению потенциальных атак беспилотников, а сам объект прикрыт комплексами РЭБ.

«Мы постоянно готовы к отражению всех видов угроз. В том числе проникновения на остров диверсионно-разведывательных групп», — пояснил Синицын.

В минувшую субботу депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Колесник предложил взорвать на российском полигоне ядерную бомбу, чтобы напомнить миру об угрозе, которую несет такое оружие.

«Надо где-нибудь произвести ядерный взрыв, на каком-нибудь полигоне. У нас сейчас запрещены ядерные испытания, но, может, людям стоит посмотреть, к чему это все приводит на самом деле, стоит услышать. Если снять мораторий, может, человечество задумается», — заявил Колесник.

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