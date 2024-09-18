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Гомельского провокатора будут судить по двум статьям

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  • 18.09.2024, 21:40
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Гомельского провокатора будут судить по двум статьям
Евгений Котляров

Он доносил на оппозиционеров, но в итоге сам попал под «уголовку».

В Гомеле будут судить местного провокатора Евгения Котлярова. Он обвиняется в дискредитации Беларуси и оскорблении представителя власти, сообщают правозащитники «Гомельскай Вясны».

Рассмотрение уголовного дела начнется 30 сентября в суде Новобелицкого района Гомеля. Как указано в расписании судебных заседаний, Евгению Котлярову вменяются дискредитация Беларуси (ст. 369−1 УК — до четырех лет лишения свободы) и оскорбление представителя власти (ст. 369 УК — до трех лет лишения свободы).

Обе статьи, которые вменяются гомельчанину, часто применяются к политическим оппонентам действующей власти.

Судить Котлярова будут в закрытом режиме.

Евгений Котляров — гомельский дальнобойщик и провокатор, который ранее распространял фейки в независимых СМИ под разными псевдонимами (Евгений Какойта, Никита Концевой и другие). Свою деятельность он начал еще до событий 2020 года.

В 2021 году он давал показания на правозащитника Леонида Судаленко. «В СК против меня дал показания Евгений Котляров, который голословно обвинил меня в организации всех протестов в Гомеле. Эти его показания человек в мантии судьи положил в основу обвинения в приговоре, а его трое коллег из апелляционного суда их утвердили. В обоих случаях служители Фемиды отклонили мое ходатайство о допросе Котлярова, но, видимо, у них была другая задача — осудить меня любой ценой», — писал Леонид из-за решетки.

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