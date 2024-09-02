Большие неприятности для России 1 Алексей Копытько

2.09.2024, 10:54

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Фото: Reuters

Россияне ищут «скрытых врагов».

Очередная серия ударов по Харькову после череды инцидентов в России. Уже 15 раненых гражданских, в том числе – врачи.

Тут надо четко осознавать: после – не означает вследствие.

Роспропаганда любит набрасывать историю об «ударах возмездия». Одна из фишек этого мифа – все украинские «хаймарсы», самолеты, артиллеристы и операторы БПЛА якобы неотвратимо уничтожаются российскими войсками. Многие «уничтожены» по нескольку раз.

Особенно не везет «иностранным наемникам» и «офицерам НАТО». Их истребляют в промышленных количествах.

Тема о «возмездии» проталкивается для воздействия на граждан Украины, чтобы привить ошибочную установку – если мы перестанем сопротивляться, то все закончится. Ничего не закончится. Наоборот.

Инциденты в РФ и российские удары по Харькову (равно как и по Киеву, Одессе и другим городам) – параллельные сюжеты.

РФ не оставляет попыток обрушить Харьков. И будет продолжать атаки до тех пор, пока ее не лишат такой возможности. Что нужно для предотвращения ударов – уже сто раз описано. Одновременно растет число инцидентов на российской территории.

А вот тут как раз история с возмездием работает в полный рост. И это видно по реакции дорогих россиян. Потому что в России не горели НПЗ, ГРЭС, нефтебазы и другие объекты, пока Путин не полез в Украину.

Российский народ, продолжая воспевать своего вождя, местами озадачен: чем больше «успехов СВО» – тем больше неприятностей в России. Вплоть до потери контроля над частью территории.

Пока логичное объяснение для основной массы: где-то в РФ сидит враг, который обманывает и царя, и людей. Поскольку явных врагов из социально неблизких элементов уже закошмарили, остались скрытые враги, маскирующиеся под лояльную общественность и псевдопатриотов.

Однако часть уже даже на видео говорит, что пора «это все» как-то заканчивать.

В ближайшие два месяца интенсивность обмена ударами будет очень высокой.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

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