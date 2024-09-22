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Вызвало землетрясения до 3,5 баллов: что хранилось на взорванном складе в Торопце

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  • 22.09.2024, 10:41
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Вызвало землетрясения до 3,5 баллов: что хранилось на взорванном складе в Торопце

Авиационный эксперт раскрыл подробности.

В Торопце Тверской области России после атаки БПЛА на склад с российскими ракетами были зафиксированы землетрясения магнитудой до 3,5 балла. В интервью «Главреду» авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям «Конструкторского бюро Антонов» Константин Криволап рассказал, что именно хранилось на военных складах в городе Торопец.

По его словам, на военных складах могли храниться или запасы снарядов для реактивных систем «Град», или мины калибра 82 мм, которые взорвались после атаки. Другие источники предполагают, что там могли храниться ракеты «Кинжал» и «Искандер», взрыв которых произошел из-за отсутствия надлежащих защитных сооружений, поскольку на строительстве были украдены значительные средства.

«И в итоге Россия осталась без всех этих боеприпасов, чтобы оценить последствия, нужно разобраться, что конкретно взорвалось на военной базе: снаряды калибра 152 мм для реактивных систем залпового огня, северокорейские ракеты KN-23, ракеты для Точки-У или что-то другое», - отмечает он.

Эксперт также отметил, что взрывы могут иметь серьезное влияние на оперативную или стратегическую ситуацию. Если среди взрывов были «Кинжалы» и «Искандеры», это существенно снизит потенциал российских воздушных ударов по Украине, поскольку именно эти ракеты наносят наиболее разрушительные удары по энергетической инфраструктуре, тогда как Shahed и ракеты Х-101 являются менее мощными на их фоне.

«Если на военной базе в Торопце были взрывы магнитудой всего 3,5 балла, то существенно это не повлияет на линию фронта. В таком случае последствия будут только локальными и проявятся через некоторое время в виде определенного, но не критического дефицита снарядов», - резюмировал Криволап.

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