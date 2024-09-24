Силовики провели облаву в Глубоком 2 24.09.2024, 12:30

2,306

Задержаны минимум три человека.

В городе Глубокое Витебской области во время облавы силовиков были задержаны как минимум три человека. Их «покаянные» видео были опубликованы в телеграм-канале, связанном с ГУБОПиК.

Двух мужчин задержали на улице с применением силы. Один из них заявил, что является администратором инстаграм-аккаунта «Подслушано, Глубокое». На камеру мужчину заставили сказать, что участвовал в акциях протеста и снимал происходящее на видео.

Также была задержана девушка, которую вынудили признаться, что она дважды принимала участие в протестах. Как уточняется в телеграм-канале все задержанные «пройдут по одному уголовному делу».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com