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Силовики провели облаву в Глубоком

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  • 24.09.2024, 12:30
  • 2,306
Силовики провели облаву в Глубоком

Задержаны минимум три человека.

В городе Глубокое Витебской области во время облавы силовиков были задержаны как минимум три человека. Их «покаянные» видео были опубликованы в телеграм-канале, связанном с ГУБОПиК.

Двух мужчин задержали на улице с применением силы. Один из них заявил, что является администратором инстаграм-аккаунта «Подслушано, Глубокое». На камеру мужчину заставили сказать, что участвовал в акциях протеста и снимал происходящее на видео.

Также была задержана девушка, которую вынудили признаться, что она дважды принимала участие в протестах. Как уточняется в телеграм-канале все задержанные «пройдут по одному уголовному делу».

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