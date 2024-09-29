закрыть
29 сентября 2024, воскресенье, 9:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Восемь регионов РФ в огне: поражены военный городок и аэродром в Ейске

8
  • 29.09.2024, 8:28
  • 10,130
Восемь регионов РФ в огне: поражены военный городок и аэродром в Ейске
иллюстративное фото

В атаке участвуют суммарно до 150 беспилотников.

В Ейске Краснодарского края взрывы прогремели недалеко от военного городка. Также взрывы слышали в Волгоградской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тульской и Саратовской областях, на Кубани и в Ставрополье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Astra пишет, что о взрывах возле военного городка сообщили жители Ейска. Издание напомнило, что там также находится аэродром ВМФ РФ, где базируется 859-й Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ и 190-й учебный смешанный авиационный полк ВМФ.

Как сообщает канал, российские военные паблики пишут об атаке в направлении энергетических и военных объектов в Волгоградской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тульской и Саратовской областях, а также Кубани и Ставрополье. В атаке, по их данным, участвуют суммарно от 70 до 150 беспилотников.

Губернатор Краснодарского края заявил, что в селе Шабельское Щербиновского района якобы подавленный силами РЭБ беспилотник при падении врезался в дерево и взорвался — от взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль. Пострадавших в результате происшествия, по словам губернатора, нет.

Губернатор Ростовской области сообщил, что в Азовском районе силами ПВО якобы уничтожены 4 БПЛА.

Также неизвестные дроны атаковали Воронежскую область. Губернатор региона сообщил о нескольких сбитых беспилотниках. Местные жители сообщили каналу SHOT, что слышали не менее 10 взрывов.

По словам губернатора, на Московском проспекте падающий беспилотник попал в жилой комплекс, произошло возгорание. Оно уже локализовано. Также зафиксирован один пожар в жилой застройке в левобережной части города.

Об атаке БПЛА и последующем пожаре сообщили также жители Волгоградской области. По их данным, виден пожар в районе поселка Сады Придонья Городищевского района.

В Минобороны РФ заявили, что якобы силы ПВО за ночь сбили 125 украинских БПЛА над семью российскими регионами и Азовским морем.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников