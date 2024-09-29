Восемь регионов РФ в огне: поражены военный городок и аэродром в Ейске 8 29.09.2024, 8:28

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иллюстративное фото

В атаке участвуют суммарно до 150 беспилотников.

В Ейске Краснодарского края взрывы прогремели недалеко от военного городка. Также взрывы слышали в Волгоградской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тульской и Саратовской областях, на Кубани и в Ставрополье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Astra пишет, что о взрывах возле военного городка сообщили жители Ейска. Издание напомнило, что там также находится аэродром ВМФ РФ, где базируется 859-й Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ и 190-й учебный смешанный авиационный полк ВМФ.

Как сообщает канал, российские военные паблики пишут об атаке в направлении энергетических и военных объектов в Волгоградской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тульской и Саратовской областях, а также Кубани и Ставрополье. В атаке, по их данным, участвуют суммарно от 70 до 150 беспилотников.

Губернатор Краснодарского края заявил, что в селе Шабельское Щербиновского района якобы подавленный силами РЭБ беспилотник при падении врезался в дерево и взорвался — от взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль. Пострадавших в результате происшествия, по словам губернатора, нет.

Губернатор Ростовской области сообщил, что в Азовском районе силами ПВО якобы уничтожены 4 БПЛА.

Также неизвестные дроны атаковали Воронежскую область. Губернатор региона сообщил о нескольких сбитых беспилотниках. Местные жители сообщили каналу SHOT, что слышали не менее 10 взрывов.

По словам губернатора, на Московском проспекте падающий беспилотник попал в жилой комплекс, произошло возгорание. Оно уже локализовано. Также зафиксирован один пожар в жилой застройке в левобережной части города.

Об атаке БПЛА и последующем пожаре сообщили также жители Волгоградской области. По их данным, виден пожар в районе поселка Сады Придонья Городищевского района.

В Минобороны РФ заявили, что якобы силы ПВО за ночь сбили 125 украинских БПЛА над семью российскими регионами и Азовским морем.

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