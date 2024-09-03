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В Житковичском районе закрыли детский сад и разместили военных

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  • 3.09.2024, 15:46
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В Житковичском районе закрыли детский сад и разместили военных

Вместо детсада — казарма.

Очередной детский сад прекратил существование в Гомельской области. Это Гребеневский детский сад в Житковичском районе. После закрытия учреждения там разместили военных, узнал «Флагшток».

«Наш детский сад прекращает свое существование с 1 сентября. Спасибо, что были с нами», — сообщила администрация учреждения в соцсетях.

О том, что детсад закроют, было известно заранее. Еще в мае администрация сообщала, что выпускной 2024 года — последний для всего учреждения.

На сайте детсада указано, что в последнее время здесь функционировала всего одна группа — интегрированная, разновозрастная, а численность воспитанников — 13 детей. Педколлектив состоял из двух работников.

Всего же Гребеневский детский сад, основанный в 1988 году, рассчитан на 90 мест. Сказалось сокращение численности населения: по последним официальным данным в поселке проживает менее 200 человек.

Как выяснили журналисты, освободившееся здание детсада временно отдали военным. На звонок от имени местного жителя в сельском совете отметили, что «сейчас там живут наши военные». На какой срок и для каких целей в закрытом детсаду поселили военных, местные власти не знают.

В августе 2024 года в Житковичский район были переброшены подразделения Вооруженных сил Беларуси. В рамках «усиления» фиксировались перемещения колонн с техникой 357-го отдельного парашютно-десантного батальона 103-й воздушно-десантной бригады (в/ч 52500) в Житковичском, Петриковском и Мозырском районах, которые граничат с Украиной.

По данным мониторинговой группы 20 августа командующий ССО Вадим Денисенко инспектировал район сосредоточения и пункт управления 103-й воздушно-десантной бригады ССО, расположенные в окрестностях Черетянки, которая находится в 12 километрах от поселка Гребеневский. Полеты также фиксировались 22 и 30 августа.

Отметим, что военная активность в районе Житковичей началась после военного вторжения России в Украину. Военные объекты находятся в 70 километрах — довольно далеко от белoрусско-украинской границы.

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