Журналисты нашли двух тайных сыновей Путина 2 4.09.2024, 11:03

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Они живут по документам прикрытия.

У правителя России есть два малолетних сына по имени Иван и Владимир. Их матерью является бывшая гимнастка Алина Кабаева. Это утверждается в расследовании центра «Досье».

Сообщается, что первый сын Путина Иван родился в 2015 году, а Владимир - в 2019 году. В публичном доступе есть их фотографии, но журналисты не стали их показывать по этическим соображениям. Дети живут по документам прикрытия, перемещаются на частных самолетах и яхтах, связанных с Путиным, под охраной ФСО, в общественных местах не появляются и живут в президентских резиденциях, говорится в расследовании. Источником «Досье», как утверждается, выступил человек, работающий в резиденции Путина. «Он часто видит детей главы государства, хотя и не общается с ними ежедневно, и согласился рассказать об этом на условиях анонимности», - говорится в расследовании.

Журналисты и ранее сообщали о том, что у Путина и Кабаевой есть дети. В частности швейцарская газета SonntagsZeitung выступала с утверждением, что у Путина в 2015 и 2019 годах родились двое сыновей, один из них - в Швейцарии. Также утверждалось, что второго ребёнка Кабаева рожала в Москве под наблюдением швейцарского врача. Имена детей называются впервые.

По данным расследования «Досье», Иван и Владимир живут в резиденциях Путина: в частности, на Валдае специально для них открыт учебный центр. С детьми работают гувернёры, а учителей для них искали через сайт агентства English Nanny. После вторжения в Украину работодатели стали уделять предпочтение учителям английского из ЮАР, которую российские власти считают «дружественной страной». По условиям работодателя, педагогам запрещено покидать территорию резиденции. В объявлении указано, что семья «живет в изоляции».

Педагогический персонал не общается с родителями детей напрямую, принимая распоряжения от помощников семьи. Кроме того, двоюродная сестра Алины Кабаевой Оксана Федина общается с гувернёрами и нянями, выдавая себя за маму мальчиков. Старший сын играет в хоккей (иногда вместе с отцом) на специально построенном катке, однако Алина Кабаева наблюдает за игрой не публично - из ложи, скрытой за непрозрачным стеклом. При этом Иван, как утверждается, участвует в соревнованиях по спортивной гимнастике, однако где проходят такие соревнования - не уточняется.

Со сверстниками сыновья Путина общаются по праздникам, как правило, это дети из ближнего круга Алины Кабаевой.

Также в расследовании говорится о том, что учителя сыновей Путина получают зарплату через клиники сети ММЦ («Мой медицинский центр», ранее СОГАЗ). В этой же клинике обследуются многие друзья и знакомые Путина.

С 2020 года, как утверждается, контракт с ММЦ подписывали как минимум 10 учителей-иностранцев. Они оформлены как переводчики, «но каждый получает существенно больше, чем мог бы рассчитывать квалифицированный лингвист». Утверждается, что среди предполагаемых учителей детей Путина, кроме граждан ЮАР, были и граждане Британии и Новой Зеландии.

Комментариев Кремля в расследовании нет. Путин никогда публично не признавал, что у него есть сыновья. При этом он не раз говорил, что в его семье есть дети, с которыми он общается. Недавно он отметил, что младшие члены его семьи изучают китайский язык.

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