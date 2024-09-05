Кулеба уволен с должности главы МИД Украины 1 5.09.2024, 12:11

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Дмитрий Кулеба

«За» увольнение министра проголосовали 240 нардепов.

Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 5 сентября, поддержала увольнение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

«За» увольнение министра проголосовали 240 нардепов.

Дмитрий Кулеба занимал должность министра иностранных дел Украины с марта 2020 года. 4 сентября 2024 года он написал заявление об отставке.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя отставку главы МИД Дмитрия Кулебы, на заседании фракции Слуга народа заявил, что ему «не хватает энергии для продвижения предоставления оружия», писало «Суспільне» 4 сентября.

Источники «Суспільного» во фракции Слуга народа рассказали, что на должность главы МИД, вероятно, хотят назначить действующего первого заместителя Кулебы — Андрея Сибигу.

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