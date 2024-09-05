закрыть
5 сентября 2024, четверг, 12:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кулеба уволен с должности главы МИД Украины

1
  • 5.09.2024, 12:11
  • 1,260
Кулеба уволен с должности главы МИД Украины
Дмитрий Кулеба

«За» увольнение министра проголосовали 240 нардепов.

Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 5 сентября, поддержала увольнение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

«За» увольнение министра проголосовали 240 нардепов.

Дмитрий Кулеба занимал должность министра иностранных дел Украины с марта 2020 года. 4 сентября 2024 года он написал заявление об отставке.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя отставку главы МИД Дмитрия Кулебы, на заседании фракции Слуга народа заявил, что ему «не хватает энергии для продвижения предоставления оружия», писало «Суспільне» 4 сентября.

Источники «Суспільного» во фракции Слуга народа рассказали, что на должность главы МИД, вероятно, хотят назначить действующего первого заместителя Кулебы — Андрея Сибигу.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот шаг изменит ход войны
Этот шаг изменит ход войны Виталий Портников
Путин заговорил о мире
Путин заговорил о мире Альфред Кох
Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип