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Ювелирная работа украинских военных попала на видео

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  • 7.09.2024, 22:17
  • 1,742
Ювелирная работа украинских военных попала на видео

Дроны остановили бронеавтомобиль оккупантов, а артиллерия добила.

Украинские воины продолжают «демилитаризировать» и «денацифицировать» российскую оккупационную армию. На одном из направлений, где ведутся бои, защитники из рядов 63 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины нанесли точный удар по бронированной машине и личному составу захватнического войска, пишет «Обозреватель».

Поражение произвели операторы БПЛА и артиллерия бригады. Как это было, зафиксировано на видео, появившемся в Telegram-канале 63 ОМБр.

«Дроны остановили, пушкари добили – юверлирная совместная работа артиллерии и батальона беспилотных систем 63 бригады по бронированной машине и личному составу врага», – лаконично прокомментировали в бригаде события на видео.

Операторы БпЛА бригады, проводя аэроразведку, заметили на грунтовой дороге у лесополосы вражеский бронеавтомобиль. Его незамедлительно поразил FPV-дрон.

Из уже подбитого бронеавтомобиля высыпались российские оккупанты, которые бросились прятаться под кронами деревьев. Однако добежать до посадки успели не все: украинская артиллерия нанесла удар кассетными боеприпасами, часть «бегунов» так и осталась лежать на полпути до цели.

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