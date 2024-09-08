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Республиканцы: Байден провел в отпуске 40% времени своего президентства

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  • 8.09.2024, 17:03
  • 1,152
Республиканцы: Байден провел в отпуске 40% времени своего президентства
Джо Байден

532 дня из 1326.

По данным открытых источников, президент США Джо Байден провел в отпуске 40% времени, находясь на посту президента.

Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на официальные подсчеты Республиканской партии.

По данным республиканцев, президент с момента вступления в должность 532 дня пробыл в отпуске - это 40,3% из 1326 дней, которые он провел на своём посту.

Как отмечают республиканцы, среднестатистический американец получает 11 дней отпуска в год. И ему потребовалось бы около 48 лет, чтобы накопить такое количество выходных дней.

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