Республиканцы: Байден провел в отпуске 40% времени своего президентства

Республиканцы: Байден провел в отпуске 40% времени своего президентства7
- 8.09.2024, 17:03
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532 дня из 1326.
По данным открытых источников, президент США Джо Байден провел в отпуске 40% времени, находясь на посту президента.
Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на официальные подсчеты Республиканской партии.
По данным республиканцев, президент с момента вступления в должность 532 дня пробыл в отпуске - это 40,3% из 1326 дней, которые он провел на своём посту.
Как отмечают республиканцы, среднестатистический американец получает 11 дней отпуска в год. И ему потребовалось бы около 48 лет, чтобы накопить такое количество выходных дней.