В Гомеле задержали мужчину, который рассчитался «дублями»3
- 11.01.2025, 10:54
- 1,752
Продавец не заметил подвоха и принял сувенирные деньги.
В Гомеле сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Железнодорожного РОВД задержали 50-летнего местного жителя, который пытался расплатиться за покупки сувенирными банкнотами, сообщает МВД.
Мужчина нашел на улице 18 банкнот с номиналом 100 рублей каждая, которые имели надпись «100 дублёў». Сначала он попытался купить фрукты на рынке, но продавцы заметили подделку и отказались принять купюры. После этого мужчина отправился в магазин, где приобрел продукты и бытовые принадлежности, расплатившись пятью банкнотами.
Продавец не заметил подвоха и принял сувенирные деньги.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.