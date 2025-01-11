В Гомеле задержали мужчину, который рассчитался «дублями» 3 11.01.2025, 10:54

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Продавец не заметил подвоха и принял сувенирные деньги.

В Гомеле сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Железнодорожного РОВД задержали 50-летнего местного жителя, который пытался расплатиться за покупки сувенирными банкнотами, сообщает МВД.

Мужчина нашел на улице 18 банкнот с номиналом 100 рублей каждая, которые имели надпись «100 дублёў». Сначала он попытался купить фрукты на рынке, но продавцы заметили подделку и отказались принять купюры. После этого мужчина отправился в магазин, где приобрел продукты и бытовые принадлежности, расплатившись пятью банкнотами.

Продавец не заметил подвоха и принял сувенирные деньги.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

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