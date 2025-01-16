«Князь Глинский трижды менял коня»: как наши предки выиграли битву под Клецком 1 16.01.2025, 14:40

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После победы на реке Лань набеги союзника Москвы на ВКЛ прекратились.

Летом 1506 года татарская армия.ю численностью в 30 - 40 тысяч человек, вторглась на территорию Великого княжества Литовского. Возглавляли эти войска два крымских царевича, Битис-Гирей и Махмет-Гирей. С двадцатью тысячью татар Битис-Гирей осадил Слуцк, а Махмет-Гирей с полком в 10 тысяч солдат взял на себя осаду Минска, остальным татарам была предоставлена свобода для грабежа на близлежащих территориях, пишет vklby.com.

Великий князь литовский Александр прибыл в Лиду, чтобы возглавить собранное 10-тысячное войско ВКЛ, но болезнь не позволила ему управлять войском, и он назначил гетманам Станислава Кишку.

Узнав, что татарская армия стоит не далеко от Клецка и ждёт возвращения своих загонов (конные вооруженные группы татар), гетман Кишка направился с войсками к Клецку и остановился на отдых в деревне Осташино, которая находилась в двадцати километрах от Новогрудка. Свой следующий привал войска ВКЛ сделали ночью, перед битвой в деревне Немново. К этому моменту происходит очередная рокировка и у войска снова меняется предводитель, им становится князь Михаил Глинский, Станислав Кишка внезапно сильно занемог.

Битва между войсками ВКЛ и татар, началась 5 августа 1506 года на реке Лань, что не далеко от Клецка. 3 часа кряду оба войска вели перестрелку через реку из луков и арбалетов, во время которой наводились мосты и делались гати на болотистых берегах Лани.

После того, как переправа была налажена, Михаил Глинский, возглавив хоругви правой руки минской и гродненской шляхты, переправился на другой берег и принял первый удар на себя. Таким образом, он дал время подойти основным силам своего войска,чтобы ударить по татарам. В самый разгар битвы под Глинским три раза убивали коня, и каждый раз, садясь на нового, он продолжал битву. Своим стремительным наступлением литвинские войска сломали татарский строй, и те побежали. Татаров гнали и убивали на протяжении семи километров до реки Цепра.

Михаил Глинский со своими войсками одержал полную победу, 27000 татар было убито либо утонуло, 3000 взято в плен. Остальных татар, которым удалось бежать, перехватили под Копылем и Петровичами, отряды княгини Анастасии Слуцкой. От татарской армии осталась небольшая часть, которой все-таки удалось вернуться в Крым.

После битвы под Клецком, из плена было освобождено сорок тысяч человек и захвачено тридцать тысяч лошадей. Татарам был нанесен сокрушительный удар, после которого они прекратили совершать набеги на территорию ВКЛ.

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