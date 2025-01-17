Армия КНДР в Курской области вскоре будет полностью уничтожена 2 17.01.2025, 8:03

7,744

Аналитики назвали дату.

На сегодня в Курской области находятся 12 тысяч солдат Северной Кореи. При нынешних темпах потерь, весь этот контингент может быть убит либо ранен в боях уже к середине апреля 2025 года.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

В отчете напомнили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что по состоянию на начало января, в Курской области были убиты или ранены 3800 северокорейских военнослужащих.

В Институте также вспомнили заявление министра обороны Украины Рустема Умерова от 5 ноября 2024 года, в котором он заявил, что войска КНДР участвуют в «небольших» столкновениях в Курской области.

Впрочем, 6 декабря российские военные блогеры начали утверждать, что северокорейские войска участвуют в более масштабных боевых действиях в регионе.

Таким образом, в ISW подсчитали, что потери северокорейских войск составляют примерно 92 солдата в день с момента, когда они начали участвовать в крупных боях в начале декабря 2024 года.

В Институте напомили, что Северная Корея перебросила в Курскую область около 12 тысяч военнослужащих. И предполагают, что весь этот северокорейский контингент может быть убит или ранен примерно за 12 недель (ориентировочно до середины апреля 2025 года), если северокорейские войска будут продолжать нести такие же высокие потери в будущем.

«Северокорейские войска, вероятно, будут продолжать испытывать большее соотношение раненых к погибшим, что характерно для вооруженного конфликта. И непонятно, вернутся ли раненые северокорейские солдаты в строй, и если вернутся, то когда именно», - отмечают в ISW.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com