Белорусам рассказали, как правильно окунуться в прорубь на Крещение 6 19.01.2025, 13:15

Советы врачей.

На Крещение (в 2025 году — 19 января) у православных принято окунаться в прорубь, и эту традицию поддерживают многие белорусы. Но такое может быть испытанием даже для здоровых людей, ведь это серьезный стресс для организма. Как окунуться в прорубь на Крещение без вреда для здоровья?

О том, кому не рекомендуется нырять в прорубь на Крещение, обстоятельно рассказал главный внештатный специалист Минздрава по общей врачебной практике, заведующий кафедрой общей врачебной практики Белорусского государственного медицинского университета, к. м. н., доцент Вадим Сушинский, передает «Еврорадио».

Кому противопоказано окунаться в прорубь?

В первую очередь, по словам Вадима Сушинского, купание в проруби противопоказано людям с хроническими заболеваниями, особенно в стадии обострения. Кроме этого, из-за возможных осложнений нырять в холодную воду не рекомендуется:

людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями;

при заболеваниях центральной нервной системы;

больным эпилепсией;

если раньше были случаи даже кратковременной потери сознания.

Для детей, у которых система терморегуляции не готова к таким перегрузкам, подобные испытания будут вредны, а переохлаждение наступает гораздо раньше, чем у взрослых.

Для беременных женщин процедура опасна наступлением преждевременных родов. Погружение в холодную воду также может быть опасно для пожилых людей, многие из которых имеют серьезные хронические заболевания.

— При купании в ледяной воде возможно ухудшение течения имеющихся заболеваний или их обострение. Это относится к воспалительным заболеваниям, болезням суставов, сахарному диабету. Для кого-то такое купание чревато переохлаждением, развитием простудных заболеваний. Именно поэтому, приняв решение окунуться в прорубь, перед этим стоит проконсультироваться с врачом.

Да и делать это нужно, добавил эксперт, только в специально отведенных местах, где организовано дежурство медицинских работников.

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