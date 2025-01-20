Израиль выпустил из тюрем 90 палестинских заключенных 20.01.2025, 9:37

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Ранее домой вернулись три израильских заложницы.

Израиль выпустил из тюрем 90 палестинских заключенных в рамках сделки с террористическим движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, передает в ночь на понедельник, 20 января, агентство Reuters со ссылкой на Управление тюрем Израиля, которое называет освобожденных палестинцев террористами.

Эту информацию подтвердили журналисты агентства AFP.

По данным последних, два автобуса с тонированными стеклами покинули территорию военной тюрьмы Офер, находящуюся на Западном берегу реки Иордан.

Как пишет The Times of Israel, речь идет об освобождении 78 жителей Западного берега реки Иордан и 12 жителей Восточного Иерусалима. По данным портала Ynet, среди них 69 женщин, в том числе одна несовершеннолетняя, 8 несовершеннолетних мужского пола и 12 мужчин, осужденных за относительно мелкие правонарушения.

За несколько часов до этого палестинское радикальное движение освободило трех израильских заложниц: 24-летнюю Роми Гонен, 28-летнюю Эмили Дамари и 31-летнюю Дорон Штайнбрехер. Их передали Международному Комитету Красного Креста в рамках выполнения первой фазы соглашения между воюющими сторонами.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), освобожденные в сопровождении военнослужащих и сотрудников сил безопасности были перевезены в Израиль, их ждет медицинский осмотр для оценки их состояния.

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