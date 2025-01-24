«Нет у нас в Рязани больше завода» 24.01.2025, 8:38

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Кадры сильнейшего пожара после удара дронов показали на видео.

Вчера, 23 января, поздно вечером жители Рязани были свидетелями атаки беспилотников сразу на несколько объектов в городе. Речь идет о НПЗ и Ново-Рязанской ТЭЦ.

В Сети можно увидеть не один «яркий» кадр этих двух объектов, которые находятся недалеко друг от друга, передает «Диалог.UA».

Сама атака началась около 23:30, а местные жители насчитали сразу около 10 «хлопков» в районе НПЗ, входящего в состав «Роснефти».

Глава области Павел Малков подтвердил атаку дронов на город и работу ПВО. При этом он не стал уточнять, какие объекты находились в поле зрения беспилотников. Также он добавил, что жертв среди местного населения нет, а все беспилотники были уничтожены еще в небе.

Однако «яркие» кадры с НПЗ и ТЭЦ свидетельствуют об обратном. Один из жителей Рязани не стал скрывать того факта, что по НПЗ хорошо прилетело. При этом языки пламени поднялись выше 10-этажного дома.

О работе российской системы ПВО также может судить ряд кадров, когда ракеты наносят удары по жилым домам жителей Рязани. Во время одного такого удара начала гореть крыша дома. Сам пожар позже удалось затушить.

Вчера и сегодня под ударами беспилотников была не только Рязань, но и объекты в Брянской, Саратовской, Тульской и Московской областях. Паблики пишут об очередной атаке дронов на завод «Кремний Эл» в Брянске, на аэродром (оккупанты предварительно подняли в небо все свои самолеты «Ту-95») или НПЗ «Кристалл» в Энгельсе и Саратовский НПЗ.

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