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Полиция Нью-Йорка впервые за пять дней не фиксировала стрельбу в городе

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  • 24.01.2025, 19:03
Полиция Нью-Йорка впервые за пять дней не фиксировала стрельбу в городе

Подробности.

Полиция Нью-Йорка впервые за последние 30 лет на протяжении пяти дней не регистрировала ни одного факта стрельбы, повлекшего ранение или гибель. Об этом сообщается на странице полиции в соцсети X.

«Впервые за 30 лет в городе Нью-Йорк пять дней подряд не было ни одного погибшего или пострадавшего в результате стрельбы», — говорится в сообщении.

При этом местный телеканал ABC7 уточняет, что примерно через пять минут после публикации в нью-йоркском районе Бруклин в результате стрельбы пострадал 34-летний мужчина. Он получил ранения ноги во время конфликта с автомобилистом на парковке. Еще через несколько часов в результате стрельбы в районе Бронкс пострадал 17-летний молодой человек.

По данным телеканала, в обоих случаях подозреваемые скрылись с места преступления.

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