Командир российского танка прямо посреди боя сдался в плен ВСУ

Командир российского танка прямо посреди боя сдался в плен ВСУ6
- 27.01.2025, 18:49
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Он должен был осуществлять прикрытие и огневую поддержку десанта оккупантов.
Командир танка Вооруженных сил РФ сдался Вооруженным силам Украины в плен на Волчанском направлении. Оккупант оставил свою бронетехнику и направился в сторону украинских позиций. Как пишет «Фокус», об этом в своем телеграмм-канале сообщил лейтенант ВСУ с позывным «Алекс».
По его словам, на Волчанском направлении танк ВС РФ и 2 МТЛБ 26 января штурмовали украинские позиции. МТЛБ должны были высадить десант, а танк должен был осуществлять прикрытие и огневую поддержку десанта.
«Однако благодаря героическим действиям командира экипажа п**арского танчика, который тупо посреди боя сбежал из танка и сам пришел сдаваться в плен, его экипаж был уничтожен сбросами, а десант размотали еще до того, как они успели подумать о каком-то там десантировании», — рассказал «Алекс».
Он добавил, что командир российского танка будет обязательно награжден за свои героические действия.