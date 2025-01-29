СМИ: Трамп планирует подписать указ о депортации за антисемитизм 29.01.2025, 21:28

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Дональд Трамп

Речь идет в том числе о студентах, которые поддерживали ХАМАС.

Президент США Дональд Трамп уже сегодня, 29 января, может подписать указ об усилении ответственности за антисемитизм. Одним из вариантов наказания, вероятно, будет депортация.

Об этом сообщает New York Post.

По информации издания, Трамп своим указом поручит всем федеральным агентствам определить гражданские и уголовные меры борьбы с антисемитизмом, в том числе найти способы депортации антиеврейских активистов, нарушивших законы.

New York Post уточняет, что руководители агентств и департаментов должны будут представить Белому дому рекомендации в течение 60 дней, а также изложить планы Министерства юстиции по расследованию граффити и запугиваний в поддержку ХАМАС, в том числе в кампусах колледжей.

При этом, как пишут журналисты, указ призывает к депортации иностранцев-резидентов — в том числе студентов с визами, — которые нарушили законы во время антиизраильских протестов после терактов 7 октября 2023 года.

Издание напоминает, что в прошлом месяце шесть комитетов Палаты представителей, возглавляемых республиканцами, выпустили доклад, в котором призвали правительство предпринять больше усилий для борьбы с антисемитизмом. В частности, предлагалось ограничить федеральную помощь колледжам, чтобы заставить их проводить более строгую политику против антиеврейских предубеждений.

В этом докладе особое внимание было уделено Колумбийскому университету, где проходило большое собрание, в ходе которого было зафиксировано множество случаев антиеврейских высказываний в адрес как произраильских активистов, так и еврейских студентов.

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