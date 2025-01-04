Зеленский рассказал об огромных потерях солдат из КНДР 4.01.2025, 21:26

ВСУ нанесли поражение россиянам и северокорейцам в Курской области.

Украинские военные продолжают ликвидировать врага в Курской области. ВСУ удалось уничтожить до батальона пехоты солдат КНДР и российских десантников.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. О потерях врага ему доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«В боях сегодня и вчера в районе одного села Махновка в Курской области российская армия потеряла до батальона пехоты северокорейских солдат и российских десантников. И это ощутимо», – сказал украинский лидер.

По словам главы украинского государства, профессионализм и результативность проявили воины Сил специальных операций и 80 отдельной десантно-штурмовой бригады.

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