В Черном море из-за разлива мазута гибнут десятки дельфинов
- 5.01.2025, 22:39
Зоозащитники бьют тревогу.
После крушения танкеров с мазутом в Черном море были обнаружены 61 погибший дельфин. Из них 32 особи погибли после разлива нефтепродуктов, рассказали в центре спасения дельфинов «Дельфа».
Остальные обнаруженные погибшие китообразные погибли до катастрофы, их тела старые, добавили в центре. И все же такое большое число умерших особей нетипично для этого периода времени, отметили в «Дельфе».
«Судя по состоянию тел — скорее всего основная часть этих китообразных погибли в первые 10 дней после катастрофы. И сейчас их продолжает выносить море. Пострадали, в основном, азовки, которые всегда являлись наиболее уязвимыми китообразными», — рассказали экологи.
Зоозащитники также пишут, что «выбросов» живых дельфинов пока не зафиксировано, но в организации ожидают увеличения числа пострадавших китообразных.
15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера «Волгонефть» с нефтепродуктами. По данным Минтранса, в Черное море попало 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Накануне сообщалось, что разлитый в море мазут добрался до берегов аннексированного Крыма.