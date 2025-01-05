В Черном море из-за разлива мазута гибнут десятки дельфинов 5.01.2025, 22:39

Зоозащитники бьют тревогу.

После крушения танкеров с мазутом в Черном море были обнаружены 61 погибший дельфин. Из них 32 особи погибли после разлива нефтепродуктов, рассказали в центре спасения дельфинов «Дельфа».

Остальные обнаруженные погибшие китообразные погибли до катастрофы, их тела старые, добавили в центре. И все же такое большое число умерших особей нетипично для этого периода времени, отметили в «Дельфе».

«Судя по состоянию тел — скорее всего основная часть этих китообразных погибли в первые 10 дней после катастрофы. И сейчас их продолжает выносить море. Пострадали, в основном, азовки, которые всегда являлись наиболее уязвимыми китообразными», — рассказали экологи.

Зоозащитники также пишут, что «выбросов» живых дельфинов пока не зафиксировано, но в организации ожидают увеличения числа пострадавших китообразных.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера «Волгонефть» с нефтепродуктами. По данным Минтранса, в Черное море попало 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Накануне сообщалось, что разлитый в море мазут добрался до берегов аннексированного Крыма.

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