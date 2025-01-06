Reuters: Трюдо может уйти в отставку с поста премьера Канады
- 6.01.2025, 9:15
Также он может покинуть пост главы партии.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на грани ухода в отставку с поста правящей Либеральной партии Канады, хотя еще и не принял окончательного решения.
Об этом сообщает 5 января агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом мыслей Трюдо.
Именно так источник прокомментировал сообщение канадского издания Globe and Mail, которого сообщило, что Трюдо, как ожидается, уже 6 января объявит о своем уходе с поста лидера Либеральной партии — после девяти лет пребывания на посту.
Как пишет Reuters, уход Трюдо оставит партию без постоянного главы в тот момент, когда, согласно опросам, либералы будут сильно проигрывать консерваторам-оппозиционерам на выборах в парламент Канады, которые должны состояться до конца октября 2025 года.
Источники сообщили Globe and Mail, что якобы не знают, когда именно Трюдо объявит о своем уходе, но ожидают, что это произойдет до экстренного совещания депутатов-либералов 8 января.
Все большее число либеральных парламентариев, встревоженных серией мрачных опросов, публично призывают Трюдо уйти.
В Офисе премьер-министра заявили Reuters, что в расписании Трюдо на 6 января значится виртуальное участие в заседании правительственного комитета по вопросам отношения Канады и США.
Пока неясно, уйдет ли Трюдо сразу или останется на посту премьер-министра до тех пор, пока не будет выбран новый лидер Либеральной партии, пишет Globe and Mail.
Если Трюдо уйдет в отставку, это, скорее всего, вызовет новые призывы к скорейшему проведению выборов в парламент Канады, чтобы сформировать стабильное правительство, способное справиться с администрацией избранного президента Дональда Трампа в течение следующих четырех лет, пишет Reuters.
Как сообщил Globe and Mail один из источников, премьер-министр Трюдо обсуждал с министром финансов Домиником ЛеБланом — готов ли тот временно исполнять обязанности лидера и премьер-министра — отметив при этом, что такой вариант будет невозможен, если глава ведомства планирует баллотироваться на пост лидера Либеральной партии.